Министр строительства и ЖКХ получил звание "Заслуженный строитель РФ"
Путин присвоил министру строительства и ЖКХ Иреку Файзуллину звание "Заслуженный строитель РФ"
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МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин присвоил министру строительства и ЖКХ России Иреку Файзуллину почетное звание "Заслуженный строитель РФ", соответствующий указ опубликован на официальном портале правой информации.
"Присвоить почетное звание "Заслуженный строитель Российской Федерации" Файзуллину Иреку Энваровичу — министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации", — говорится в документе.
Файзуллин назначен министром строительства и ЖКХ России 10 ноября 2020 года. Ранее занимал должность первого заместителя министра строительства и ЖКХ РФ.