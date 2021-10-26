В МИД России оценили перспективы инвестиций в Армению
Замглавы МИД России Руденко оптимистично оценивает перспективы инвестиций в Армению
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МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Москва оптимистично оценивает перспективы инвестиций в экономику Армении, заявил РИА Новости замглавы российского МИД Андрей Руденко.
"У нас перспективы экономического сотрудничества очень неплохие. Мы достаточно оптимистично смотрим на эти перспективы и считаем, что, действительно, у Армении есть целый ряд отраслей, которые были бы привлекательны для российских инвесторов, в том числе крупных инвесторов", — сказал Руденко.
Ранее заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач заявил, что российские накопленные инвестиции в Армении в ближайшее время вырастут с 2,2 миллиарда долларов еще на 1 миллиард. Он также уточнил, что эти средства будут направлены в сферы энергетики, инфраструктуры и транспорта.