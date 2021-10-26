МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Москва оптимистично оценивает перспективы инвестиций в экономику Армении, заявил РИА Новости замглавы российского МИД Андрей Руденко. Власти Армении оценили объем инвестиций горнодобывающей GeoProMining

"У нас перспективы экономического сотрудничества очень неплохие. Мы достаточно оптимистично смотрим на эти перспективы и считаем, что, действительно, у Армении есть целый ряд отраслей, которые были бы привлекательны для российских инвесторов, в том числе крупных инвесторов", — сказал Руденко.

Ранее заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач заявил, что российские накопленные инвестиции в Армении в ближайшее время вырастут с 2,2 миллиарда долларов еще на 1 миллиард. Он также уточнил, что эти средства будут направлены в сферы энергетики, инфраструктуры и транспорта.