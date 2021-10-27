МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 56 миллиардов рублей на поддержку системы здравоохранения, в том числе для лечения больных COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба правительства. Ученые разработали светильник, убивающий COVID-19

Такая мера позволит сосредоточить дополнительные ресурсы на противодействии коронавирусу, говорится в сообщении.

Средства поступят в регионы и будут направлены на оказание страховой медицинской помощи заболевшим коронавирусом и лицам с подозрением на него. Отмечается, что граждане продолжат получать бесплатную медпомощь по полису ОМС.

Кроме того, глава правительства поручил Минздраву РФ в течение 30 дней заключить необходимые соглашения с регионами и проконтролировать эффективность расходования средств.