МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Предприятия атомной энергетики в Центральной России стали объектами кибератак, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. США заплатили хакерам-вымогателям за полгода $590 миллионов

По его словам, за последние три года в Центральном федеральном округе зарегистрировано более 11,5 тысяч опасных компьютерных атак, в текущем году их рост превысил 15%.

"Среди объектов посягательств — информационные ресурсы органов власти и местного самоуправления, предприятий оборонно-промышленного комплекса, энергетики, включая атомную, а также учреждений образования и науки", — сказал Патрушев, выступая в среду по видеосвязи на совещании по безопасности в ЦФО.

В Центральной России расположены Калининская, Смоленская и Курская АЭС.