МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Суд Европейского союза в Люксембурге обязал Польшу выплачивать один миллион евро в сутки в пользу Европейской комиссии в качестве штрафа за невыполнение принятого ранее судебного решения о прекращении деятельности дисциплинарной палаты для судей. Об этом сообщает РИА Новости.

В заявлении Суда ЕС говорится, что, "учитывая, что Польша не остановила применение положений, связанных с компетенцией дисциплинарной палаты Верховного суда, Польша приговаривается к выплате в пользу Европейской комиссии ежедневного штрафа в размере один миллион евро". В Молдавии рассказали, кто подыгрывает США в газовой войне против России

Напомним, что в июле суд ЕС потребовал немедленно прекратить работу дисциплинарной палаты Верховного суда Польши. По мнению ЕК, деятельность дисциплинарной палаты, которая может принимать решения по профессиональной деятельности судей, угрожает их независимости и беспристрастности. В свою очередь КС Польши не счел обязательным для исполнения решение суда ЕС о приостановке работы дисциплинарной палаты. Тем не менее, Польша в ответ на претензии ЕК о верховенстве права согласилась приостановить работу дисциплинарной палаты Конституционного суда.

Однако Еврокомиссия полагает, что Польша в полной мере решение суда не выполнила и продолжила действия, которые могут угрожать независимости судебной системы. Еврокомиссия обратилась в Суд Евросоюза для введения финансовых санкций против Варшавы.