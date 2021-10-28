МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. На достройку платной трассы Москва — Санкт-Петербург М11 «Нева», спроектированной госкомпанией "Автодор", планируется выделить 25,6 миллиарда рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ), сообщает РБК. В целом для завершения строительства требуется 62 миллиарда рублей. Стало известно, когда откроется трасса "Нева" для беспилотных грузовиков

Тот факт, что выделение возвратных средств, в частности, из ФНБ, рассматривается и, более того, что оно уже поддержано в правительстве, подтвердили в Минтрансе.

Протяженность трассы «Нева», согласно проекту, составит 669 километров. Из них на сегодняшний день эксплуатируются 610 километров. "Автодор" завершает корректировку проектной документации на строительство оставшегося участка — северного обхода Твери протяженностью 62,4 километра.