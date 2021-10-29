2021-10-29T18:35:53+03:00
2021-10-29T18:35:53+03:00
2021-10-29T18:35:53+03:00
2021
https://1prime.ru/state_regulation/20211029/835075149.html
Власти России объяснили прекращение поставок энергетического угля Украине
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Новости
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ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОСТАВОК РОССИЕЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО УГЛЯ УКРАИНЕ СВЯЗАНО С РАСТУЩИМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ ВНУТРИ СТРАНЫ — МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ ПРАЙМ, 29.10.2021
энергетика, экономика, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОСТАВОК РОССИЕЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО УГЛЯ УКРАИНЕ СВЯЗАНО С РАСТУЩИМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ ВНУТРИ СТРАНЫ — МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ