МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Безработица в России в сентябре продолжила снижение и опустилась до исторического минимума в 4,3% с 4,4% в августе, свидетельствуют данные Росстата. Рост российской экономики в сентябре замедлился до 3,4%

Исторический минимум в 4,3% был зафиксирован в августе 2019 года. В августе 2019 года численность безработных в РФ составляла 3,258 миллиона человек, а в сентябре текущего года — 3,272 миллиона человек.

"В сентябре 2021 года 3,3 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда). Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в сентябре 2021 года составил 4,3% (без исключения сезонного фактора)", — говорится в докладе Росстата, опубликованном в пятницу.

В апреле 2020 года безработица в России на фоне пандемии коронавируса подскочила до 5,8% с 4,7% в марте. Пик безработицы был зафиксирован в августе — тогда она достигла 6,4%, а затем постепенно начала снижаться. В 2021 году снижение продолжилась. В августе текущего года безработица снизилась до 4,4% — минимума за 2 года.

Как отмечает Росстат со ссылкой на данные Роструда, к концу сентября 2021 года в органах службы занятости населения состояли на учете 1,1 миллиона человек, из них 0,9 миллиона человек имели статус безработного, в том числе 0,6 миллиона человек получали пособие по безработице.

Росстат при изучении занятости и безработицы использует методологию Международной организации труда (МОТ), в соответствии с которой безработными являются те, кто в момент исследования одновременно нуждался в работе, искал ее и был готов приступить к ней.