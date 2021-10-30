МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. По всей России начал действовать режим нерабочих дней, согласно указу президента он продлится до 7 ноября. Исследование показало, как нерабочие дни сказались на планах россиян

В ходе совещания с членами кабинета министров президент страны Владимир Путин обратился к губернаторам регионов, где уровень заболеваемости остается на высоком уровне, а больницы работают с перегрузкой, предложив проконсультироваться со специалистами и досрочно ввести режим нерабочих дней.

Путин подписал указ, установив нерабочие дни на всей территории страны с 30 октября по 7 ноября 2021 года с сохранением заработной платы. Согласно указу, руководители регионов, исходя из ситуации на местах, могут установить дополнительные нерабочие дни до 30 октября и продлить их после 7 ноября, однако также с сохранением за работниками зарплаты. С предложением ввести в стране нерабочие дни в связи со сложной эпидемиологической ситуацией и недостаточными темпами вакцинации обратилась к главе государства вице-премьер России Татьяна Голикова.

На прошедшем в середине октября заседании координационного совета при кабинете министров глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что медицинскому персоналу приходится работать в условиях, приближенных к боевым. Особенностью подъема заболеваемости в текущем году министр назвал быстрый прирост числа заболевших, отметив, что он опережает прошлогодний период.

Министр добавил, что основная масса всех заболевших — люди, не прошедшие вакцинацию, выросло и число невакцинированных среди госпитализированных в тяжелом состоянии.

Мурашко обратил внимание также на кратный в сравнении с предыдущим годом рост числа заболевших среди детей, клинические проявления есть примерно у половины таких пациентов. Вдвое увеличилось и число беременных пациенток с коронавирусом.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сказала, что все регионы страны находятся в фазе роста практически одномоментно, а не включаются последовательно, как происходило в предыдущие подъемы заболеваемости.

Позднее вице-премьер страны Татьяна Голикова обратилась к гражданам с просьбой воздержаться от путешествий в период нерабочих дней, Она указала на ухудшение эпидемиологической ситуации в ряде регионов, а также на высокую нагрузку, с которой работает система здравоохранения в стране.

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