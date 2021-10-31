МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Организация Business Europe, представляющая европейские компании, приветствует договоренность США и ЕС по пошлинам.

Ранее Евросоюз и США договорились о приостановке действия пошлин на стальную и алюминиевую продукцию.

"Объявление о сделке по урегулированию крупного незавершенного торгового конфликта между ЕС и США является очень хорошей новостью для европейского бизнеса", — говорится в заявлении генерального директора организации Маркуса Бейрер.

США при президентстве Дональда Трампа в первой половине 2018 года ввели пошлины на импорт стальной и алюминиевой продукции из Евросоюза — в 25% и 10% соответственно.

ЕС ввел ответные тарифы на ввоз различных товаров из Штатов. Эти меры затрагивали торговлю на несколько миллиардов евро в год.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после саммита ЕС-США, прошедшего в начале лета, сообщила, что Евросоюз приостановит на полгода действие своих пошлин, введённых в ответ на тарифы США по стали и алюминию. За это время, по её словам, необходимо было договориться и по ситуации с американскими пошлинами.