МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Международные резервы России установили очередной рекорд, но могут снизиться к концу года, прокомментировал РИА Новости эксперт "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер. Международные резервы России обновили максимум

"В среду состоится заседание Федеральной резервной системы, где по-прежнему ждем секвестр QE (quantitative easing, количественное смягчение — ред.). Это фактор давления на все рисковые и товарные рынки. Таким образом, скачок золотовалютных резервов может быть и скоротечным. К концу года значительно выше текущих уровней не ожидается, а вот уменьшение резервов вполне вероятно", — высказал свой прогноз Зельцер.

Эксперт объяснил, что обновление максимума по макропоказателю вызвано сохранением ультрапозитивной конъюнктуры сырьевого рынка: доллар остается стабильным, а спрос на защитный инструмент в виде золота — укрепился. "Данные были на 22 октября, но по итогам прошлой недели видим резкое охлаждение товарных фьючерсов, а доллар к рублю рухнул после пятничной ставки ЦБ под 70", — объясняет Зельцер.

По последним данным Банка России, международные резервы РФ с 15 по 22 октября выросли на 0,2% и составили 621,6 миллиарда долларов, обновив исторический максимум. Таким образом, они увеличились на 1,3 миллиарда долларов.

Международные (золотовалютные) резервы России представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).

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