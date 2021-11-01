МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Правительство РФ приняло постановление о механизмах увеличения цены строительных госконтрактов в пределах 30%, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Эксперт дал совет, как вернее получить доход от недвижимости

"Правительством принято решение о распространении механизма увеличения цены на контракты, заключенные до 1 октября этого года в рамках государственных закупок. Раньше такой возможностью могли воспользоваться строители, которые заключили договор до 1 июля. Соответствующее постановление подписано", — сказал он в ходе совещания с вице-премьерами.

По словам Мишустина, в контрактах на строительство, реконструкцию, капремонт стоимость можно увеличить на сумму до 30%, если работы нельзя завершить из-за роста цен на строительные материалы. Российский премьер считает, что это решение позволит поддержать участников строительного рынка в непростой период и обеспечить реализацию крупных государственных проектов без сбоев и задержек.