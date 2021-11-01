МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Роберт Эйджи сменит Алексиса Родзянко на посту главы Американской торговой палаты в России (AmCham) в конце текущего года, сообщила пресс-служба палаты. Глава AmCham поставил под сомнение санкции США против 35 россиян

"Сегодня AmCham объявляет, что Алексис Родзянко в конце года покинет пост президента и главного исполнительного директора, успешно проработав в этой роли восемь лет. После обширного процесса отбора, проведенного как в России, так и в США компанией Korn Ferry — международной компанией в сфере организационного консалтинга, — Совет директоров AmCham назначил Роберта Эйджи его преемником. Роберт Эйджи займет должность президента и главного исполнительного директора AmCham на следующем заседании Совета директоров в начале декабря 2021 года", — говорится в сообщении.

В Американской торговой палате отметили, что Аги обладает значительным опытом работы на российском рынке. "Он имеет более чем 30-летний опыт работы на лидерских позициях в компаниях технологического сектора, в том числе он занимал руководящие должности в компаниях Xerox и Cisco в России, а также работал в ряде компаний малого и среднего бизнеса. Роберт хорошо знаком с AmCham и уже принимал активное участие в ее деятельности: он дважды избирался в состав Совета директоров AmCham и входил в его исполнительный комитет", — указано в сообщении.