МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин во вторник проведет переговоры с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым, сообщила пресс-служба российского кабмина.

"Второго ноября в Москве председатель правительства РФ Михаил Мишустин проведет переговоры с премьер-министром Республики Казахстан Аскаром Маминым. Главы правительств планируют обсудить ключевые вопросы российско-казахстанского торгово-экономического сотрудничества, ход реализации крупных совместных проектов в энергетической, промышленной, транспортной и других областях", — говорится в сообщении.

Добавляется, что премьер-министры также рассмотрят актуальные вопросы взаимодействия в Евразийском экономическом союзе и Содружестве независимых государств.