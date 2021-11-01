МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Более 50 рейсов задержаны или отменены в трех московских аэропортах — "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" — в понедельник вечером на фоне тумана, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписание".

По информации на 22.45 мск понедельника, во "Внуково" 11 рейсов задержаны, шесть отменены, в "Домодедово" — четыре рейса задержаны, 13 отменены, в "Шереметьево" — семь рейсов задержаны, 11 отменены.

Гидрометцентр продлил желтый уровень погодной опасности в Москве и Московской области до 9.00 вторника из-за тумана.

При этом московские аэропорты ранее в понедельник сообщили РИА Новости, что работают в штатном режиме.