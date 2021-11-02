МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Чистая прибыль фармацевтической компании Pfizer Inc., автора популярной в мире вакцины от коронавируса, за первые три квартала выросла в 2,2 раза к тому же периоду прошлого года и составила 18,586 миллиарда долларов, следует из финансовой отчетности американской корпорации.

Разводненная прибыль на акцию по итогам этих трех кварталов составила 3,35 доллара против 1,84 доллара на акцию годом ранее. А выручка Pfizer по итогам отчетного периода увеличилась в 1,9 раза, до 57,653 миллиарда долларов.

По итогам третьего квартала чистая прибыль компании выросла в 5,5 раза в годовом выражении, до 8,146 миллиарда долларов. В пересчете на одну акцию разводненная прибыль составила 1,42 доллара против 0,26 доллара год назад. Скорректированная разводненная квартальная прибыль на акцию составила 1,34 доллара при прогнозе в 1,08 доллара. Квартальная выручка Pfizer составила 24,094 миллиарда долларов, что в 2,3 раза выше уровня прошлого года; показатель ожидался на отметке в 22,56 миллиарда.

При этом выручка, полученная компанией от продажи противоковидной вакцины, по итогам отчётного периода составила 28,711 миллиарда долларов, в том числе в третьем квартале — 14,583 миллиарда.

Компания теперь прогнозирует, что по итогам всего года её выручка составит 81-82 миллиарда долларов против ожидавшихся в июле 78-80 миллиардов. Скорректированная разводненная прибыль на акцию, как ожидается, составит 4,13-4,18 доллара, по итогам предыдущего квартала компания ожидала показатель на уровне в 3,95-4,05 доллара.

Pfizer Inc. была основана в США в 1849 году, и сейчас это один из мировых лидеров фармацевтической отрасли. Штаб-квартира компании находится в Нью-Йорке, а главный исследовательский центр — в Гротоне, штат Коннектикут.