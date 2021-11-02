БУЭНОС-АЙРЕС, 2 ноя — ПРАЙМ. Посол РФ в Аргентине Дмитрий Феоктистов встретился с главой кабинета министров этой латиноамериканской страны и обсудил торгово-экономические вопросы, сообщили журналистам в посольстве РФ.

"Второго ноября состоялась встреча Дмитрия Феоктистова с (главой кабинета министров) Хуаном Мансуром. В ходе беседы обсуждались перспективы развития двустороннего торгово-экономического сотрудничества, в том числе в сфере железнодорожного транспорта", — отметили в дипмиссии.

Мансур был назначен на эту должность в середине сентября 2021 года, когда президент Аргентины Альберто Фернандес провел перестановки в кабинете министров после проигрыша правящей партии на праймериз в парламент.