МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Решение засекретить информацию по госзакупкам силовых ведомств связано с тем, что эти данные относятся к государственной тайне, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Правительство решило засекретить закупки ФСО и Росгвардии

"Речь идет о специальных ведомствах, и, конечно, это относится к сфере гостайны, и именно этим продиктована необходимость закрытия этой информации", — пояснил он.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, в соответствии с которым с 1 января 2022 года Федеральная служба охраны (ФСО) и Росгвардия начнут проводить закупки на закрытых тендерах. При этом, в соответствии с документом, остаются закрытыми закупки Минобороны, СВР и ФСБ.