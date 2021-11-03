МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Белоруссия продлила запрет на ввоз продукции компаний Skoda, Liqui Moly и Beiersdorf, это следует из постановления Совета министров №623 от 2 ноября, которое зарегистрировано на Национальном правовом портале pravo.by. В Минске объяснили задержку с публикацией доклада ИКАО по Ryanair

"Документ "О введении временного запрета на ввоз отдельных видов товаров" включен в реестр 3 ноября", — сообщает портал. Документ пока не опубликован и не вступил в законную силу.

Власти Белоруссии в мае 2021 года вводили временный запрет на ввоз некоторых товаров. Среди них указывалась продукция чешской и немецких компаний Škoda Auto, Liqui Moly и Beiersdorf. Шестимесячный срок ограничений истекает 4 ноября. В этой связи постановление правительства продляет действие запрета. Но сроки его действия в этот раз не указаны.

После прошедших в Белоруссии в августе 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, в Минске и в регионах они были сопряжены с беспорядками.

Во время их разгона силовики использовали спецсредства и спецтехнику. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции постепенно сменили характер на локальный и малочисленный. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.

Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, они не признали выборы свободными и демократичными, а Лукашенко – избранным президентом.

Евросоюз, Великобритания, США и Канада ввели политические и экономические санкции против ряда белорусских официальных лиц, а также предприятий, лояльных к действующим властям республики. В Минске заявляли о зеркальном ответе на санкции.