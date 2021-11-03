МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Российские аграрии по состоянию на 3 ноября собрали 121,1 миллиона тонн зерна в бункерном весе, зерновые и зернобобовые культуры обмолочены на площади 44,5 миллиона гектаров, говорится в сообщении Минсельхоза РФ.

Пшеница обмолочена с площади 27,8 миллиона гектаров, собрано 78 миллионов тонн. Ячмень собран с площади 7,9 миллиона гектаров, намолочено 18,7 миллиона тонн. Урожай кукурузы составляет 11,8 миллиона тонн, посевы культуры убраны с площади 2,2 миллиона гектаров.

Рис обмолочен с площади 168,5 тысячи гектаров, собрано 1,1 миллиона тонн. Сбор подсолнечника — 14,6 миллиона тонн, обмолочено 9,1 миллиона гектаров. Рапс обмолочен с площади 1,6 миллиона гектаров, собрано 2,9 миллиона тонн. Урожай сои — 4,7 миллиона тонн, культура собрана с площади 2,8 миллиона гектаров.

Сахарная свекла на отчетную дату выкопана с площади 917,4 тысячи гектаров, собрано 36,5 миллиона тонн. Картофель в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах убран с площади 265,9 тысячи гектаров, накопано 6,2 миллиона тонн; урожай овощей в хозяйствах данных категорий — 4,6 миллиона тонн, культуры убраны с площади 162,4 тысячи гектаров.

Сев озимых культур под урожай 2022 года проведен на площади 18 миллионов гектаров.

Россия в 2020 году собрала второй по объему урожай зерна в своей истории: валовый сбор зерновых культур составил 133,465 миллиона тонн, пшеницы — 85,896 миллиона. Рекордный урожай был получен в 2017 году, когда было собрано 135,539 миллиона тонн зерна, в том числе 86,003 миллиона тонн пшеницы. Минсельхоз РФ ожидает урожай зерна в 2021 году на уровне более 123 миллионов тонн.