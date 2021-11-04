МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) улучшил прогноз роста ВВП России в 2021 году до 4,3% с июльской оценки в 3,3%, говорится в экономическом прогнозе организации. Росстат рассказал об ускорении инфляции в России

При этом на будущий год ЕБРР по-прежнему ожидает роста российской экономики на 3,3%.

В прошлом году, по оценке организации, ВВП страны снизился на 3%, а рост за первую половину текущего года оценивается в 4%. Кроме того, отмечается, что ВВП страны во втором квартале текущего года вернулся к докризисному уровню, то есть к показателям четвертого квартала 2019 года.

"Широкомасштабное восстановление привело к тому, что экономика России вернулась к уровню до пандемии во втором квартале 2021 года. Добывающая отрасль показала сильный результат, и розничные продажи быстро восстановились вслед за ослаблением карантинных ограничений", — отмечается в отчете.

ЕБРР также отмечает шаги, предпринятые местным правительством, для сдерживания инфляции, уровень которой достиг 7,4% по итогам сентября (по данным Росстата, по итогам октября — уже 8,13%). К ним относятся заморозка цен на продовольствие и ограничения в экспорте. Также указывается, что ЦБ РФ "агрессивно" действовал, чтобы сдержать рост потребительских цен, повысив свою учетную ставку с марта уже на 350 базисных пунктов.