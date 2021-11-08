МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. С понедельника приостанавливается бесплатный проезд в общественном транспорте для москвичей старше 60 лет и хронически больных граждан. В Совфеде пояснили, какими должны быть требования к бизнесу в пандемию

В столице завершился период нерабочих дней, в понедельник город возвращается к обычному режиму. Заработают непродовольственные магазины, торгово-развлекательные центры, заведения общественного питания, парикмахерские и другие сервисы услуг.

При этом сохранятся некоторые ограничения, призванные предотвратить рост заболеваемости COVID-19, сообщается на сайте столичного правительства. Так, сохраняется правило, по которому предприятия обязаны перевести не менее 30% сотрудников на дистанционную работу, в том числе всех работников с хроническими заболеваниями и тех, кому больше 60 лет, также вводится ряд других ограничений.

БЛОКИРОВКА СОЦКАРТ И QR-КОДЫ

Мэр Сергей Собянин заявил, что в связи с введением домашнего режима для пожилых москвичей и лиц с хроническими заболеваниями, с 8 ноября 2021 года для них приостановят бесплатный проезд в общественном транспорте. Врач рассказала, как защититься от чихающих пассажиров в транспорте

Блокировка социальных карт не коснется тех, кто переболел COVID-19 в течение последних шести месяцев либо прошел вакцинацию. Разблокировка будет проводиться сразу после вакцинации первым компонентом.

Театры и музеи с 8 ноября продолжат работу с обязательным использованием QR-кодов, защитных масок и максимальной 70-процентной заполняемостью помещений.

Кроме того, с понедельника вводится обязательное использование QR-кодов и защитных масок при проведении концертных, развлекательных, культурных, зрелищных, спортивных и прочих мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек, организаторам мероприятий с меньшим числом участников также рекомендуется принять аналогичные решения.