МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Риск стагфляции в мире не очень велик, поскольку основной причиной ускорения инфляции сейчас является опережающее ожидания восстановление глобальной экономики, при этом к середине 2022 года глобальная экономика адаптируется к новым условиям, в результате чего динамика цен нормализуется, поделился мнением в интервью РИА Новости глава Сбербанка Герман Греф. Греф рассказал, есть ли риски нового мирового кризиса

Стагфляция — это ситуация, когда экономический спад или стагнация сопровождаются ростом цен. Министр финансов РФ Антон Силуанов видит риски развития стагфляционного сценария мировой экономики и рекомендовал странам G20 перейти к скорейшей нормализации бюджетной и денежно-кредитной политики с целью контроля над инфляцией. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в свою очередь говорила, что не считает риски стагфляции высокими в России или у торговых партнеров.

"Риск стагфляции, о которой сейчас стали много говорить, не очень велик. Основная причина мировой инфляции — это более быстрое, чем ожидалось, восстановление глобальной экономики после пандемии и нехватка предложения. Если восстановление прекратится, то снизится и инфляционное давление", — прокомментировал Греф.

Среди причин инфляции банкир назвал нарушение технологических цепочек из-за пандемии, резко возросший спрос на чипы, а также сложные климатические условия и общий рост цен на энергоносители, которые способствуют повышению цен на сельскохозяйственную продукцию.

"Все эти краткосрочные факторы накладываются друг на друга и создают общий эффект. Россия — часть глобальной экономики. Если во всем мире растут цены — нам не спрятаться от этого. Мы считаем, что к середине следующего года мировая экономика сумеет адаптироваться к новым условиям и динамика цен нормализуется. Тем не менее, инфляционные риски сохраняются", — заключил глава Сбербанка.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.