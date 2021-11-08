МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал принятие в первом чтении правительственного законопроекта о повышении ставок сбора за пользование объектами водных биоресурсов.

Пересмотр ставок сбора, которые не менялись более 16 лет, позволит существенно увеличить поступления в бюджеты всех уровней, пояснял в сентябре премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Причем ставки будут увеличены только в отношении тех видов рыб и морепродуктов, которые в основном вывозят на экспорт, а в отношении социально значимых — сельди, сайры, ряпушки, карася и других — останутся на прежнем уровне, отмечал он. Эксперт рассказала, какую рыбу нельзя покупать

Компании, которые инвестируют в развитие производства и увеличивают объёмы переработки рыбы и морепродуктов на предприятиях в России, смогут получить вычет и уплатить только 15% от суммы сбора за весь улов, если они занимаются рыбным промыслом в прибрежной зоне или перерабатывают улов на берегу или в море, а также ведут промысел на новых судах, построенных на российских верфях.

А вот экспортёрам, которые предпочитают вывозить сырьё за границу, придётся платить сбор в полном объёме, подчеркивал Мишустин.

Законопроект устанавливает минимальное значение ставок сбора за пользование объектами водных биоресурсов в размере 150 рублей за тонну, за исключением водорослей, для которых ставка сбора составит 50 рублей за тонну.

Для неценных и добываемых в большей степени для личного потребления видов рыб, обитающих в Балтийском и Каспийском рыбохозяйственных бассейнах (это ряпушка, лещ, щука, налим, колюшка, плотва, ерш, снеток, чехонь, красноперка, густера, линь, окунь, карась) предлагается сохранить действующую ставку сбора — 20 рублей за тонну.

При этом ставка сборов для дальневосточной горбуши составит 7,9 тысячи рублей, креветки северной – 12 тысяч, креветки северной Берингова пролива – 3 тысячи, креветки гребенчатой — 21,3 тысячи рублей. Ставка сбора за вылов минтая увеличивается до 4,3 тысячи рублей за тонну, нерки — до 30 тысяч.

А значение новой ставки сбора на сельдь Азово-Черноморского бассейна приравнена к единой действующей ставке сбора за сельдь, добываемую в Дальневосточном и Северном рыбохозяйственных бассейнах — 400 рублей за тонну. Для камчатского краба ставка сбора повышается до 80 тысяч рублей с 35 тысяч.

Кроме того, в целях создания механизма индексации ставок законопроектом предлагается применять при их расчете коэффициент-дефлятор начиная с 2022 года, устанавливаемый в соответствии со статьей 11 Налогового кодекса. В отдельных случаях сохраняются нулевые ставки сбора.