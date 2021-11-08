МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Министерство промышленности и торговли определило двух получателей госсубсидий на возмещение части затрат на приобретение новых судов взамен сданных на утилизацию, общий объём средств составит 93,8 миллиона рублей, следует из материалов ведомства. Moller-Maersk планирует выкупить свои акции на крупную сумму

"Дополнительный отбор организаций на право получения субсидий из федерального бюджета российским организациям на возмещение части затрат на приобретение (строительство) новых гражданских судов взамен судов, сданных на утилизацию…. Наименование организаций, с которыми заключаются соглашения: ООО "Фростер"… — размер предоставляемой субсидии 70 000 000 рублей, ПАО "Обь-Иртышское речное пароходство"… —… 23 822 637,53 рубля", — говорится в материалах, размещённых на сайте Минпромторга.

Согласно выписке ЕГРЮЛ, мурманская компания "Фростер" занимается морской рыболовецкой деятельностью, а также переработкой и консервированием рыбы, ракообразных и моллюсков. Судоходная компания "Обь-Иртышское речное пароходство" организует грузовые перевозки внутренним водным транспортом и проводит погрузочно-разгрузочные работы.

Как уточняется в материалах Минпромторга, в отборе также участвовало ПАО "Московское речное пароходство", однако из-за недостатка "лимитов бюджетных обязательств, доведённых… до министерства промышленности и торговли… как получателя средств федерального бюджета" заявка компании отклонена.