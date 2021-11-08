МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. США вводят санкции против россиянина Евгения Полянина и гражданина Украины Ярослава Васинского, которых подозревают в кибервымогательстве миллионов долларов у американских компаний, сообщило министерство финансов.

Предполагаемым членам хакерского коллектива REvil инкриминируется июльская атака на IT-фирму Kaseya и опосредованно ее клиентов.

В санкционных списках министерства появились имена Евгения Игоревича Полянина и Ярослава Васинского.

Васинский задержан в Польше и ждет экстрадиции в США, где ему предъявлены обвинения по 11 пунктам. Полянин, по данным телеканала CNN, остается на свободе.