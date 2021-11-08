США ввели санкции за кибервымогательство против россиянина и украинца
США ввели санкции за кибервымогательство против россиянина Полянина и украинца Васинского
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. США вводят санкции против россиянина Евгения Полянина и гражданина Украины Ярослава Васинского, которых подозревают в кибервымогательстве миллионов долларов у американских компаний, сообщило министерство финансов.
Предполагаемым членам хакерского коллектива REvil инкриминируется июльская атака на IT-фирму Kaseya и опосредованно ее клиентов.
В санкционных списках министерства появились имена Евгения Игоревича Полянина и Ярослава Васинского.
Васинский задержан в Польше и ждет экстрадиции в США, где ему предъявлены обвинения по 11 пунктам. Полянин, по данным телеканала CNN, остается на свободе.