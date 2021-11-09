БРЮССЕЛЬ, 9 ноя — ПРАЙМ. Евросоюз решил частично приостановить действие соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Белоруссией, это повлияет на официальных лиц, но не на обычных граждан страны, говорится в сообщении Совета стран ЕС.

"Белоруссия: Совет приостанавливает действие условий упрощенного визового режима для официальных лиц белорусского режима. Совет сегодня принял решение о частичной приостановке действия соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Белоруссией. Это решение является ответом на продолжающуюся гибридную атаку со стороны белорусского режима… Это решение не повлияет на обычных граждан Белоруссии, которые по-прежнему будут пользоваться теми же выгодами соглашения об упрощении визового режима, что и в настоящее время", — говорится в сообщении.