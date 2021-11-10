МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Мнение о высоком качестве российской молочной продукции в Китае не изменилось, однако ее доля на китайском рынке пока незначительна и конкурировать с поставщиками из других стран все еще нелегко, заявила РИА Новости представитель АО "Дмитровский молочный завод" (ТМ "Свитлогорье") в Китае Ольга Губина. Китай в октябре нарастил импорт угля почти вдвое

"В целом, интерес к молочной продукции в Китае значительно возрос, потребность в качественных продуктах растет с каждым днем. Это касается не только импортной молочной продукции, но также и местных брендов. Потребитель теперь больше обращает внимание на состав продукта, наличие консервантов, красителей, трансжиров, сроки годности", — рассказала Губина по случаю участия компании в IV китайском импортном ЭКСПО в Шанхае.

По ее словам, "мнение о том, что молочная продукция из России качественная и более натуральная не изменилось, и это, безусловно, плюс, но так как мы относительно недавно начали выходить на китайский рынок, доля рынка мизерная и конкурировать с поставщиками из Европы, Австралии, Новой Зеландии нелегко".

"В целом, китайский потребитель наслышан про "российское мороженое", но конкретных брендов не знает. Этим, к сожалению, пользуются местные производители, которые производят мороженое в Китае, делают дизайн упаковки с текстом на русском языке и продаются как "российское мороженое" значительно дешевле импортного", — добавила собеседница агентства.

Четвертое китайское международное импортного ЭКСПО проходит в Шанхае в период с 4 по 10 ноября, в выставке принимают участие около трех тысяч предприятий из 127 стран и регионов, кроме того, 58 стран и три международные организации представляют национальные онлайн-экспозиции. Россию на ЭКСПО представляют более 30 компаний, примерно половина из них — в онлайн-формате. На стендах ЭКСПО в офлайн-формате свою продукцию представляют "Дмитровский молочный завод", Ростовский пивзавод "Солнечный", ТК Байкал Аква, "Жировой комбинат", ТПК "Сава", НПО "Биомедицинские инновационные технологии", ТК "Красная линия" и ряд других.