МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Инфляция в Германии, согласно окончательной оценке, по итогам октября ускорилась до 4,5% в годовом выражении с 4,1% месяцем ранее, сообщается в пресс-релизе Федерального статистического бюро страны (Destatis).

Таким образом, годовая инфляция достигла рекорда с августа 1993 года.

За месяц потребительские цены в Германии выросли на 0,5%.

Показатели полностью совпали с прогнозами аналитиков, опрошенных порталом Daily FX, и предварительной оценкой.