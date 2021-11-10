Годовая инфляция в Германии в октябре ускорилась до максимума за 28 лет
По итогам октября инфляция в Германии ускорилась до 4,5% в годовом выражении с 4,1% месяцем ранее
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МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Инфляция в Германии, согласно окончательной оценке, по итогам октября ускорилась до 4,5% в годовом выражении с 4,1% месяцем ранее, сообщается в пресс-релизе Федерального статистического бюро страны (Destatis).
Таким образом, годовая инфляция достигла рекорда с августа 1993 года.
За месяц потребительские цены в Германии выросли на 0,5%.
Показатели полностью совпали с прогнозами аналитиков, опрошенных порталом Daily FX, и предварительной оценкой.