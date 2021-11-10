МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Самолет-разведчик ВВС США обнаружили во вторник над Черным морем недалеко от россйской границы, сообщили в Минобороны РФ.

Самолет разведки наземных целей и управления нанесением ударов Е-8С засекли над акваторией Черного моря во вторник, 9 ноября, в период с 14.15 до 19.28, говорится в сообщении.

В ходе барражирования самолет находился в 35 километрах от российской границы.