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Американский самолет-разведчик засекли у границы России
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Самолет-разведчик ВВС США обнаружили во вторник над Черным морем недалеко от россйской границы, сообщили в Минобороны РФ. Самолет разведки наземных целей и управления нанесением... ПРАЙМ, 10.11.2021
экономика, новости, россия, сша, черное море
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Самолет-разведчик ВВС США обнаружили во вторник над Черным морем недалеко от россйской границы, сообщили в Минобороны РФ.
Самолет разведки наземных целей и управления нанесением ударов Е-8С засекли над акваторией Черного моря во вторник, 9 ноября, в период с 14.15 до 19.28, говорится в сообщении.
В ходе барражирования самолет находился в 35 километрах от российской границы.