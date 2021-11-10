МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Экспертный совет по макроэкономическому развитию прогнозирует рост ВВП ФРГ в 2021 году на 2.7%, в 2022 году — на 4,6%, это, соответственно, на 0,1 и 0,5 п.п. больше прогноза германского Минэкономики, соответствующий доклад передан в среду врио канцлера Ангеле Меркель в присутствии врио министра финансов и возможного будущего канцлера Олафа Шольца. Глава МИД Украины обсудит "Северный поток- 2" на встрече в США

"Заголовок доклада – это программа для правительства, организация трансформации – это задача исполняющего обязанности правительства ФРГ и тех, кто будет формировать новое правительство. Доклад подготовлен в правильный момент, чтобы вдохновить тех, кто ведет сейчас переговоры (о создании нового кабмина Германии — ред)", — заявила Меркель, принимая в ведомство канцлера ФРГ доклад у представителя совета.

"Я приветствую те основные пункты, которые вы выбрали, и темы: образование, цифровизация, стабильность, инвестиции … и всеобщую трансформацию экономики с точки зрения изменения климата. … Вы более оптимистичны в прогнозе роста, чем правительство ФРГ, и это нас очень радует", — добавила она.

Согласно докладу, который был предварительно разослан в СМИ, в 2021 году ВВП в Германии вырастет на 2,7%. В документе отмечается, что ограничения экономического развития, связанные с пандемией коронавируса, нарушением глобальных производственных цепочек и с дефицитом предложения на рынке, продолжают сдерживать общий рост. В 2022 году ВВП в ФРГ может вырасти на 4,6%, говорится в докладе.

Ранее Минэкономики ФРГ представило собственный прогноз роста экономики в текущем и следующим годах. Согласно этим данным, ВВП должен вырасти в 2021 году на 2,6%, в 2022 году – на 4,1%.

С 2023 года ожидается нормализация годовых темпов роста на уровне 1-2%, заявил в октябре врио министра экономики ФРГ Петер Альтмайер.

Он добавил, что экономика ФРГ восстанавливается после кризиса недостаточно быстро из-за нарушения поставок и высоких цен на энергоносители, в частности "исторически высоки цены на газ", которые привели к росту стоимости производства электричества.