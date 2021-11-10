МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. В Усть-Каменогорске (административный центр Восточно-Казахстанской области) запущен завод по производству тепловыделяющих сборок (ТВС) для АЭС, сообщила в среду пресс-служба национальной атомной компании "Казатомпром".

Строительство завода началось в декабре 2016 года. Планируется, что мощность производства составит 200 тонн урана в ТВС в год. Ожидается, что основным рынком сбыта продукции станет Китай.

"Десятого ноября 2021 года в Усть-Каменогорске на территории Ульбинского металлургического завода в формате телемоста состоялась торжественная церемония открытия нового завода "Ульба-ТВС", приуроченная к 30-летию независимости Республики Казахстан", — говорится в сообщении пресс-службы "Казатомпрома".

Республика заинтересована в производстве и сбыте урановой продукции высокого передела, с высокой добавленной стоимостью, отметил председатель правления фонда "Самрук-Казына" Алмасадам Саткалиев, слова которого приводит пресс-служба. "Успешная реализация проекта "Казатомпром" с зарубежными партнерами обеспечила вхождение (страны – ред.) в ограниченный круг государств-поставщиков ядерного топлива для АЭС", – отметил он.

Пресс-служба НАК "Казатомпром" ранее сообщала, что управление заводом по производству ТВС будет осуществляться через совместное предприятие "Ульба-ТВС", учредителями которого являются УМЗ (51%) и компания CGN-URC (дочерняя компания Китайской генеральной ядерно-энергетической корпорации (CGNPC, 49%). Технологию для производства ТВС предоставляет французская компания Areva, которая является мировым лидером в данном сегменте. Сумма инвестиций составляет более 144 миллионов долларов, половину из которых выделяет китайская сторона.