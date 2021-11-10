МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Кабинет министров Украины отменил ликвидацию госпредприятия "Энергетическая компания Украины" и передаст ей госпакет акций "Центрэнерго" и государственные угольные шахты, заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

Компания "Энергетическая компания Украины" была акционером около 30 открытых АО топливно-энергетического комплекса, которые производят и поставляют электроэнергию. Постепенно часть предприятий передавались на приватизацию. В 2014 году был запущен процесс ее ликвидации.

"Возобновляем работу предприятия "Энергетическая компания Украины". Правительство приняло решение о начале создания вертикально-интегрированной компании на базе "Центрэнерго". Предприятие будет объединено с государственными шахтами в единую структуру", — написал Шмыгаль в своем Telegram-канале в среду.

По его словам, возобновление работы компании позволит обеспечить бесперебойные поставки угля "Центрэнерго", а государственные шахты получат четкий канал сбыта, нормальный уровень расчетов и возможности для модернизации.

Он также сообщил, что украинское правительство не отказывается от планов приватизации "Центрэнерго".

"Центрэнерго" – одна из ведущих энергогенерирующих компаний, удовлетворяющая потребности страны в электроэнергии примерно на 8%. В состав компании входят три тепловые электростанции – Трипольская, Углегорская и Змиевская ТЭС – а также ремонтное подразделение "Ремэнерго".