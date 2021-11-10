МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Основная часть ежегодной глобальной онлайн-распродажи по случаю Дня холостяка стартовала в Китае с акцентом на экологичность и инклюзивность, в этом году в ней принимают участие рекордные 290 тысяч брендов.

Запуск фестиваля распродаж состоялся ровно в 00:00 по местному времени в ночь на четверг 11 ноября (в среду в 19:00 мск), ровно через сутки он будет остановлен.

По предварительным оценкам компании Alibaba, которая впервые организовала фестиваль в 2009 году, на торговых онлайн-площадках Tmall и Taobao свыше 900 миллионов покупателей ожидают более 14 миллионов выгодных предложений.

В прошлом году формат проведения фестиваля несколько изменился, если раньше распродажа была суточной, то в 2020 году было открыто два так называемых "окна продаж", товары по скидкам можно было приобрести с 1 по 3 ноября, а также на протяжении суток, начиная с полуночи 11 ноября. В этом году в Alibaba решили сохранить именно такой формат.

Распродажа этого года примечательна тем, что площадка Tmall запустила специальную программу One Shoe, благодаря которой людям с ограниченными возможностями будет проще купить обувь. В рамках акции покупатели могут приобрести только один ботинок, туфлю или сапог из пары за полцены. В программе принимают участие семь известных брендов, в том числе Sketchers, Reebok и ECCO.

Помимо этого, можно приобрести товары, участвующие в специальной акции "Товары для добра", часть выручки от продажи которых автоматически переводится благотворительным организациям.

Площадка Tmall также предоставляет покупателям скидочные ваучеры на экологические покупки на общую сумму 100 миллионов юаней (15,6 миллиона долларов). Акция является частью плана Alibaba по сокращению "углеродного следа" от коммерческой деятельности и привлечению внимания потребителей к экологически чистым товарам и производящим их брендам.

День холостяка (Гуангуньцзе) отмечают в Китае каждый год 11 ноября. Это связано с тем, что дата проведения состоит из четырех единиц. День холостяка начали отмечать в конце 90-х годов XX века в стенах одного из университетов города Нанкина, студенты которого были, в основном, мужского пола и еще не имели спутниц жизни. "Одиночки" в этот день делали покупки, чтобы как-то утешить себя. В последние годы эта традиция переросла в тенденцию и китайские торговые центры и онлайн-ритейлеры организуют масштабные распродажи в этот день.

Первый фестиваль распродаж Alibaba с участием лишь 27 торговых компаний состоялся в 2009 году. Тогда целью мероприятия было привлечение внимания к важности электронной коммерции. Однако за последние годы мероприятие стало самой масштабной распродажей в мире, сумма покупок во время которой превышает масштаб американской "черной пятницы" и "киберпонедельника" вместе взятых.

В прошлом году объемы продаж на электронных торговых площадках китайских компаний Alibaba и JD.com побили все предыдущие рекорды. За период распродажи с 1 по 3 и 11 ноября показатель GMV (оборот от продаж товаров и услуг, gross merchandise value — ред.) торговых интернет-площадок Alibaba достиг 498,2 миллиарда юаней (74,1 миллиарда долларов), в распродаже приняли участие более 250 тысяч брендов, в том числе 31,7 тысячи зарубежных, и пять миллионов магазинов, а число заказов в секунду в пиковый период достигало 583 тысяч. Компания JD в свою очередь сообщила, что объем транзакций в период распродаж с 1 по 11 ноября достиг 271,5 миллиарда юаней (почти 41 миллиард долларов).