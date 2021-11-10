МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о подаче гражданами заявления о постановке на налоговый учет и получении уведомления о присвоении ИНН через единый портал госуслуг, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Документ предусматривает направление физическим лицом заявления о постановке на учет в налоговом органе, а также направления налоговым органом такому физлицу свидетельства о постановке на налоговый учет в форме электронного документа с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг ("Госуслуг").

Соответствующие изменения вносятся в статью 84 Налогового кодекса.

Это решение будет очень удобным не только для россиян, но и для иностранных граждан, желающих приехать на работу в Россию, ведь ещё до приезда они смогут договориться с работодателями и заранее оформить необходимые документы, в том числе – о постановке на учёт в налоговых органах, пояснял 3 ноября на заседании кабмина его глава Михаил Мишустин.

Расширение списка услуг, которые можно получить в электронной форме, значительно облегчает и ускоряет получение нужных документов и справок, а также избавляет людей от необходимости посещения целого ряда учреждений и ведомств, особенно в условиях сложной эпидемиологической обстановки, также отмечал премьер-министр.