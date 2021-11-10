МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Правительство России в четверг обсудит предоставление субсидий для господдержки бюджетных учреждений культуры в связи с ограничением доступа посетителей из-за распространения COVID-19, сообщает пресс-служба кабмина.

"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы:… О выделении главным распорядителям средств федерального бюджета в 2021 году из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований для предоставления субсидий в целях государственной поддержки федеральных государственных бюджетных учреждений культуры в связи с ограничением доступа посетителей из-за распространения новой коронавирусной инфекции", — говорится в сообщении.

Поясняется, что проект распоряжения подготовлен в целях обеспечения в 2021 году финансирования расходов, связанных с поддержкой федеральных государственных учреждений культуры.