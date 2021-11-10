Дефицит бюджета США в октябре вырос в 2,7 раза, до $165,1 миллиарда
МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Дефицит бюджета США в октябре увеличился в 2,7 по сравнению с сентябрем и составил 165,1 миллиарда долларов, следует из отчета министерства финансов страны.
Аналитики, опрошенные порталом Daily FX, полагали, что дефицит бюджета страны за прошедший месяц составил 179 миллиардов долларов.
Годом ранее в октябре в США был зафиксирован дефицит бюджета в размере 284,1 миллиарда долларов.
В том числе, согласно отчету министерства, государственные расходы в США в прошедшем месяце снизились на 14% в годовом выражении и составили 448,983 миллиарда долларов, доходы упали на 38%, до 283,927 миллиарда.
https://1prime.ru/state_regulation/20211110/835182683.html