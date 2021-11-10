МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Дефицит бюджета США в октябре увеличился в 2,7 по сравнению с сентябрем и составил 165,1 миллиарда долларов, следует из отчета министерства финансов страны.

Аналитики, опрошенные порталом Daily FX, полагали, что дефицит бюджета страны за прошедший месяц составил 179 миллиардов долларов.

Годом ранее в октябре в США был зафиксирован дефицит бюджета в размере 284,1 миллиарда долларов.

В том числе, согласно отчету министерства, государственные расходы в США в прошедшем месяце снизились на 14% в годовом выражении и составили 448,983 миллиарда долларов, доходы упали на 38%, до 283,927 миллиарда.