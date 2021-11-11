МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Агентство Блумберг со ссылкой на осведомленный источник утверждает, что Евросоюз обсуждает введение санкций против авиакомпаний, в том числе "Аэрофлота" и Turkish Airlines, из-за ситуации с мигрантами на польско-белорусской границе. "Аэрофлот" повысил зарплаты пилотам

Как сообщил источник, новые санкции, которые могут быть введены ЕС совместно с США и Великобританией, будут объявлены в начале декабря.

По данным агентства, в ЕС предполагают, что авиакомпании могут быть причастны к провозу нелегальных мигрантов в Белоруссию.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после встречи с президентом США Джо Байденом подтвердила, что Евросоюз изучает возможность санкций против авиакомпаний, участвующих в перевозке мигрантов в Минск. О возможных санкциях против авиакомпаний говорил и глава МИД Австрии Михаэль Линхарт. Кроме того, врио министра иностранных дел ФРГ Хайко Маас накануне заявил, что в Евросоюзе готовы делать "четкие выводы" в отношении стран и авиакомпаний, которые участвуют в провозе нелегалов в Белоруссию.

В понедельник Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились более двух тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.

В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.