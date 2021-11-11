МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Положительное сальдо внешней торговли РФ в январе-сентябре выросло в 1,7 раза в годовом выражении и составило 130,3 миллиарда долларов, сообщается в материалах Федеральной таможенной службы (ФТС). Экспорт нефти из России за 9 месяцев превысил показатель за весь 2020 год

По данным ФТС, в январе-сентябре 2021 года внешнеторговый оборот России вырос на 36,3% в годовом выражении и составил 557,3 миллиарда долларов.

Экспорт России составил 343,8 миллиарда долларов, увеличившись на 41,4%. На долю стран дальнего зарубежья пришлось 86,8%, на страны СНГ — 13,2%.

Основой российского экспорта в январе-сентябре 2021 года традиционно являлись топливно-энергетические товары, удельный вес которых в товарной структуре экспорта составил 53,2% (в январе-сентябре 2020 года — 52%). В товарной структуре экспорта в страны дальнего зарубежья доля этих товаров составила 57,4% (в январе-сентябре 2020 года — 56,7%), в страны СНГ — 26% (24,2%).

Импорт России в январе-сентябре 2021 года составил 213,5 миллиарда долларов и по сравнению с январем-сентябрем прошлого года увеличился на 28,9%. На долю стран дальнего зарубежья приходилось 89,3%, на страны СНГ – 10,7%.

В товарной структуре импорта наибольший удельный вес приходился на машины и оборудование — 49,5% (в январе-сентябре 2020 года — 46,9%). В товарной структуре импорта из стран дальнего зарубежья доля этих товаров составила 52,9% (в январе-сентябре 2020 года – 50%), из стран СНГ — 20,7% (21,4%). Стоимостный объем ввоза этой продукции по сравнению с январем-сентябрем прошлого года увеличился на 36,4%, в том числе механического оборудования на 26,4%, электрического оборудования — на 22,9%, инструментов и аппаратов оптических — на 5,9%. Возрос физический объем импорта легковых автомобилей — в 1,7 раза, грузовых — в 1,6 раза.

В страновой структуре внешней торговли России на долю Евросоюза в январе-сентябре приходилось 35,6% российского товарооборота (в январе-сентябре 2020 года – 34,1%), на страны АТЭС – 33,9% (34,3%), на страны СНГ – 12,2% (13%), на страны ЕАЭС – 8,9% (9%),