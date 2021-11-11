МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Семь новых перерабатывающих сельхозкооперативов открыли в Краснодарском крае в текущем году, всего в регионе зарегистрировано 56 таких кооперативов, регион ежегодно выделяет средства на их поддержку, сообщает администрация края.

"Несмотря на сложности, связанные с пандемией, мы ежегодно выделяем на развитие фермерства около 1,8 миллиарда рублей. Особое внимание – сельхозкооперации. Это форма хозяйствования помогает фермерам быть более устойчивыми и конкурентоспособными на рынке. Приоритетным считаем создание перерабатывающих кооперативов", — приводятся в сообщении слова губернатора края Вениамина Кондратьева.

По его словам, только в текущем году в крае открыли семь таких предприятий.

"Они позволяют выйти на полный цикл производства продукции – от выращивания до переработки и сбыта", – уточнил глава региона.

Как отметил Кондратьев, Краснодарский край – единственный регион, который обеспечивает начинающим кооперативам до 90% затрат на закупку транспорта, оборудования для переработки.

"На сегодняшний день в регионе зарегистрировано 56 кооперативов, занимающихся переработкой, 23 из них получили господдержку более 560 миллионов рублей", — добавили в администрации.

Как поясняет ведомство, за счет грантов фермеры также приобретают оборудование для упаковки и хранения продукции, наращивают материально-техническую базу и улучшают качество товаров. Многие аграрии получили знак качества "Сделано на Кубани".

"Это, в свою очередь, помогает расширять рынки сбыта, становиться партнерами крупных торговых сетей, выходить за пределы края", — заключили в ведомстве.