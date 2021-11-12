МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Сумма, необходимая для перехода экономики России на зеленые источники энергии, подсчитана, она допустима для экономики страны и не приведет к чрезмерной инфляции, сообщил журналистам глава Минэкономразвития Максим Решетников. Оверчук и генсек ОПЕК обсудили энергопереход и сделку ОПЕК+

"На сегодняшний момент в процессе работы над стратегией нам удалось эту цифру (стоимость декарбонизации экономики РФ — ред.) снизить до разумных цифр… Поэтому возникла тема 2070 года, но тогда придется платить кратно больше. Я просто не хочу называть эту цифру, что всё попугать. Но у нас расчеты есть… До 2050 года мы исходим из того, что это не вызовет существенного сверхинфляционного скачка. Дополнительные затраты будут… Но это вполне посильные приросты, которые не подрывают экономику", — сказал Решетников.

Он отметил, что снизить стоимость энергоперехода удалось за счет выбора наиболее дешевых технологий сохранения энергии, учета улавливающей способности экологических систем и отказа от таких дорогих технологий, как улавливание СО2.