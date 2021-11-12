МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Председатель правительства Михаил Мишустин назначил временно исполняющего обязанности главы Роснедр Евгения Петрова руководителем агентства, сообщает пресс-служба кабмина. Мишустин заявил об усилении мер по борьбе с коронавирусом

"Новым главой Федерального агентства по недропользованию (Роснедра) стал Евгений Петров. Распоряжение о его назначении подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.

В агентство Петров пришел в 2014 году на должность советника руководителя. Позже, в 2018 году, стал советником министра природных ресурсов и экологии РФ. С 2020 года являлся заместителем главы Роснедр. А в июне текущего года был назначен временно исполняющим обязанности руководителя агентства.