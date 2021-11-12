Михаил Мишустин сообщил, что экономики СНГ постепенно восстанавливаются от последствий пандемии
МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Экономики стран СНГ постепенно восстанавливаются от пандемии коронавируса, за первое полугодие взаимная торговля выросла почти на 27%, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Пандемия стала серьёзным испытанием для наших государств и всего мира, послужила причиной снижения деловой активности. Однако экономики стран Содружества постепенно восстанавливаются. За первое полугодие текущего года взаимная торговля выросла почти на 27%, а внешнеторговый оборот — более чем на четверть. Объем валового внутреннего продукта в целом по Содружеству увеличился практически на 4,5%", — сказал Мишустин в своём выступлении на заседании Совета глав правительств СНГ.
По его словам, также растут грузоперевозки, производство промышленной продукции, и таких результатов удалось добиться в том числе и благодаря оперативным мерам, которые были приняты для обеспечения стабильности единого рынка товаров.
Премьер также выступил за скорейшее заключение соглашения о свободной торговле услугами, которое будет способствовать наращиванию взаимодействия.
"В этом году удалось существенно продвинуться в согласовании этого важного документа, необходимо завершить переговорный процесс и выходить на подписание. Рассчитываем, что круг участвующих в нем государств будет максимально широким", — добавил он.
Мишустин также отметил, что за 30 лет своего существования Содружество стало эффективной площадкой для взаимодействия, многократно подтвердило востребованность на международной арене.
ПОМОЩЬ В БОРЬБЕ С ПАНДЕМИЕЙ
Россия безвозмездно поставила в страны СНГ более миллиона тест-наборов для диагностики COVID и готова и далее оказывать поддержку специалистам-медикам, заявил Мишустин.
"Мы безвозмездно направили странам СНГ более миллиона тест-наборов для диагностики инфекции. Российские вакцины поставляются во все государства Содружества. Выполняются договорённости об открытии лицензионных производств на местных площадках", — сказал Мишустин в своём выступлении на заседании Совета глав правительств СНГ.
Он также указал на необходимость принимать меры для прерывания цепочек заболеваемости коронавирусом.
"Главное здесь — массовая вакцинация граждан. В России мы уделяем этим вопросам самое серьёзное внимание, продолжаем помогать и нашим друзьям по Содружеству", — отметил российский премьер.
Он также добавил, что Россия готова оказывать "научно-методическую поддержку специалистам-медикам".
https://1prime.ru/state_regulation/20211112/835199138.html