МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Экономики стран СНГ постепенно восстанавливаются от пандемии коронавируса, за первое полугодие взаимная торговля выросла почти на 27%, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Мишустин заявил об усилении мер по борьбе с коронавирусом

"Пандемия стала серьёзным испытанием для наших государств и всего мира, послужила причиной снижения деловой активности. Однако экономики стран Содружества постепенно восстанавливаются. За первое полугодие текущего года взаимная торговля выросла почти на 27%, а внешнеторговый оборот — более чем на четверть. Объем валового внутреннего продукта в целом по Содружеству увеличился практически на 4,5%", — сказал Мишустин в своём выступлении на заседании Совета глав правительств СНГ.

По его словам, также растут грузоперевозки, производство промышленной продукции, и таких результатов удалось добиться в том числе и благодаря оперативным мерам, которые были приняты для обеспечения стабильности единого рынка товаров.

Премьер также выступил за скорейшее заключение соглашения о свободной торговле услугами, которое будет способствовать наращиванию взаимодействия.

"В этом году удалось существенно продвинуться в согласовании этого важного документа, необходимо завершить переговорный процесс и выходить на подписание. Рассчитываем, что круг участвующих в нем государств будет максимально широким", — добавил он.

Мишустин также отметил, что за 30 лет своего существования Содружество стало эффективной площадкой для взаимодействия, многократно подтвердило востребованность на международной арене.

ПОМОЩЬ В БОРЬБЕ С ПАНДЕМИЕЙ

Россия безвозмездно поставила в страны СНГ более миллиона тест-наборов для диагностики COVID и готова и далее оказывать поддержку специалистам-медикам, заявил Мишустин. В Кремле рассказали о дополнительных ограничениях по коронавирусу

"Мы безвозмездно направили странам СНГ более миллиона тест-наборов для диагностики инфекции. Российские вакцины поставляются во все государства Содружества. Выполняются договорённости об открытии лицензионных производств на местных площадках", — сказал Мишустин в своём выступлении на заседании Совета глав правительств СНГ.

Он также указал на необходимость принимать меры для прерывания цепочек заболеваемости коронавирусом.

"Главное здесь — массовая вакцинация граждан. В России мы уделяем этим вопросам самое серьёзное внимание, продолжаем помогать и нашим друзьям по Содружеству", — отметил российский премьер.

Он также добавил, что Россия готова оказывать "научно-методическую поддержку специалистам-медикам".