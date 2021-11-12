МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. Банк России видит риски сохранения высоких инфляционных ожиданий, по-прежнему ждет инфляцию по итогам текущего года в 7,4-7,9%, говорится в материалах ЦБ. Ускорение инфляции угрожает планам Байдена

По данным Росстата, инфляция в России в октябре ускорилась в годовом выражении до 8,13% с 7,4% месяцем ранее. Основной вклад внесло удорожание продовольствия под влиянием низкого урожая грунтовых овощей и роста издержек. При этом инфляционные ожидания россиян в октябре увеличились до максимальных за последние пять лет 13,6%.

"Месячные и годовые показатели устойчивой ценовой динамики также увеличились до многолетних максимумов, указывая на риски сохранения высоких инфляционных ожиданий. Инфляция по итогам 2021 года ожидается в интервале 7,4-7,9%", — сказано в документах ЦБ.

Отмечается, что с учетом денежно-кредитной политики Банка России инфляция по итогам 2022 года составит 4-4,5%.