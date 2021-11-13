МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. В России наблюдается парадоксальная ситуация: при росте экономики (так, предварительный профицит бюджета в январе-октябре превысил 2,1 триллиона рублей) доходы граждан продолжают падать. Чтобы избежать этого, необходимо повышать производительность труда, рассказал Ленте.ру экономист Алексей Коренев. Экономист предупредил о приближении пика инфляции

Он напоминает, что в последнее время доходы государственного бюджета выросли во многом за счет удорожания энергоносителей, которые Россия экспортирует. По мнению экономиста, властям нужно воспользоваться этой ситуацией и направить сверхдоходы на развитие экономики. Он убежден: чтобы граждане жили лучше, страна должна научиться производить. В частности, важно сконцентрироваться на развитии высокотехнологичного производства, увеличивать число предприятий с добавленной стоимостью, что должно поднять производительность труда.

По этому показателю, отмечает Коренев, Россия отстает от остального мира в три с половиной раза.

"Естественно, люди в других странах успевают производить больше за тот же срок, и, соответственно, зарплаты у них выше", — подчеркивает экономист.

Такая политика будет более доходной в долгосрочном плане, чем раздача денег, которая только ведет к инфляции, заключил он.