ТОКИО, 15 ноя — ПРАЙМ. ВВП Японии за июль-сентябрь этого года по прогнозам правительства составил минус 3% в пересчете на год. Страны АТЭС договорились о мерах по восстановлению экономики

Реальный ВВП за этот период сократился на 0,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Личное потребление – на 1,1%. Капиталовложения в оборудование компаний сократились на 3,8%. Импорт – на 2,1%.

В качестве основной причины сокращения личного потребления является введенный режим чрезвычайной ситуации, из-за которого в большинстве префектур были введены ограничения на передвижения, работу заведений общепита, что привело к отказу от традиционных в это время года путешествий и сказалось на потреблении.

Отрицательные показатели импорта связаны с нехваткой полупроводников в мире, что привело к сокращению производства автомобилей и электроники.