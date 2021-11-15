ВАРШАВА, 15 ноя — ПРАЙМ. По словам замминистра внутренних дел и администрации Польши Мачея Вонсика, капитальное заграждение на белорусско-польской границе построят в первой половине будущего года. В Польше боятся, что Белоруссия устроит очередной газовый кризис

"Мы хотим закончить эту инвестицию в первом полугодии будущего года", — заявил он эфире Польского радио.

Также он отметил, что было бы безответственным называть какие-то конкретные сроки, пока еще не подписаны договоры.

В последние недели на границе Белоруссии и Польши скопились несколько тысяч мигрантов. Они хотят попасть в страны ЕС. Власти Польши усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны. Также они обвиняют Минск в миграционном кризисе. Белоруссия отвергает эти обвинения, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию.