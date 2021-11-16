ПЕКИН, 12 ноя – РИА Новости. Китай и США должны уважать друг друга, сотрудничать, не только решать свои внутренние дела, но и выполнять международные обязательства, заявил во вторник председатель КНР Си Цзиньпин во время виртуальной встречи с президентом США Джо Байденом. Блинкен обсудил с китайским коллегой восстановление мирового ВВП

Саммит начался утром во вторник — в соответствии с расписанием.

"Китай и США должны уважать друг друга, мирно сосуществовать и поддерживать взаимовыгодное сотрудничество, не только надлежащим образом решать свои внутренние дела, но и выполнять свои международные обязательства", — заявил китайский лидер, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.

Он выразил готовность работать вместе с Байденом над достижением консенсуса и ради позитивного развития отношений двух стран.

"Си Цзиньпин выразил готовность работать с президентом Байденом над выстраиванием консенсуса и предпринимать активные шаги, чтобы продвигать отношения Китая и США в позитивном направлении", — говорится в распространенном заявлении ведомства.

"ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕД МИРОМ"

Байден в начале виртуальной встречи с главой КНР Си Цзиньпином напомнил тому об ответственности перед миром и предложил установить "сообразующиеся со здравым смыслом ограничения". В США не исключили снижение пошлин, введенных против Китая

"Нам нужно установить некоторые ограничения, сообразующиеся со здравым смыслом", — цитирует президента США пресс-пул Белого дома в распространенном сообщении.

Байден отметил, что такие нужны "особенно по жизненно важным мировым проблемам, как борьба с изменением климата".

Президент США подчеркнул важность открытого и честного обмена мнениями между лидерами.

"Мы всегда честно и открыто коммуницировали. Никогда не расходились, размышляя о том, что думал другой человек", — сказал он.

"У нас есть ответственность перед миром и перед нашими людьми", — подчеркнул Байден.

Байден начал встречу, напомнив китайскому лидеру, что они "провели ужасно много времени за разговорами". "Наверное, нужно начать формально, хотя мы с тобой никогда не были так уж формальны", — цитирует пресс-пул Байдена.

Другой целью разговора Байден назвал установление простой и прямой конкуренции между странами. Си Цзиньпин намерен править в Китае вечно как Мао Цзэдун и Дэн Сяопин?

Президент США заявил о намерении обсудить права человека, экономику и открытость Индо-Тихоокеанского региона.

Байден заявил, что рассчитывает увидеться с китайским коллегой лично.

"В следующий раз, я надеюсь, мы сделаем это лицом к лицу, как мы привыкли, когда путешествовали через Китай", — сказал Байден, открывая встречу.

Байден заявил, что рад возможности двух лидеров найти время для разговора.

Президент заявил, что нужна уверенность в невозможности перерастания споров в открытый конфликт двух стран.

"Ответственность лидеров США и КНР в том, чтобы убедиться, что наличие спорных вопросов не приведет к открытому конфликту", — сказал Байден.

"ЭФФЕКТИВНОЕ РЕАГИРОВАНИЕ НА ВЫЗОВЫ"

Си Цзиньпин заявил, что здоровые и устойчивые отношения КНР и США нужны для поддержания стабильной международной обстановки и эффективного реагирования на глобальные вызовы. "Такого не было и в войну". Америка столкнулась с неожиданным вызовом

"Здоровые и устойчивые отношения Китая и США необходимы для продвижения развития двух стран и обеспечения мирной и стабильной международной обстановки, включая эффективное реагирование на глобальные вызовы, такие как изменение климата и пандемия COVID-19", — сказал он.

Китайский лидер также указал, что, будучи двумя крупнейшими экономиками мира и постоянными членами СБ ООН, Китай и США должны укреплять взаимодействие и сотрудничество, а также общими усилиями продвигать благородное дело мира и развития человечества.

Байден заявил, что США всегда будут настаивать на своих ценностях, правила всеобщие, и страны должны им следовать.

"Мы верим, что все страны должны играть по одним правилам. США всегда будут отстаивать свои интересы и ценности", — заявил он.

Байден объявил, что намерен обсудить сферы, где у США есть беспокойства, — от прав человека до Индо-Тихоокеанского региона.

ОТНОШЕНИЯ ВЕЛИКИХ ДЕРЖАВ

Отношения Китая и США резко ухудшились во время президентства Дональда Трампа, когда США инициировали торговую войну, стали оказывать чрезмерное давление на китайские технологические компании, включая Huawei и ZTE, далее последовали санкции из-за ситуации с правами человека в Тибете и Синьцзяне и усиления контроля материкового Китая над Гонконгом, включая принятие закона о нацбезопасности. США также продолжают обвинять Китай в неспособности сдержать распространение коронавируса и дополнительно накаляют обстановку регулярными контактами с Тайванем. Мировая экономика оказалась под угрозой застоя из-за Китая

Пекин на все действия Вашингтона традиционно выражает протест, отвергает обвинения и настоятельно призывает вернуть отношения двух стран в правильное русло. После прихода к власти Байдена никаких признаков потепления в отношениях двух стран не наметилось. Си Цзиньпин по сути был единственным лидером крупной страны, с кем Байден еще не встречался в качестве президента, лидеры лишь дважды общались по телефону.

Последний телефонный разговор Си Цзиньпина и Байдена состоялся 10 сентября, лидеры обсудили вопросы конкуренции между двумя странами и пути предотвращения перерастания ее в конфликт, а также борьбу с изменением климата. МИД КНР назвал разговор лидеров откровенным и всесторонним.