Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин провели виртуальную встречу
ПЕКИН, 12 ноя – РИА Новости. Китай и США должны уважать друг друга, сотрудничать, не только решать свои внутренние дела, но и выполнять международные обязательства, заявил во вторник председатель КНР Си Цзиньпин во время виртуальной встречи с президентом США Джо Байденом.
Саммит начался утром во вторник — в соответствии с расписанием.
"Китай и США должны уважать друг друга, мирно сосуществовать и поддерживать взаимовыгодное сотрудничество, не только надлежащим образом решать свои внутренние дела, но и выполнять свои международные обязательства", — заявил китайский лидер, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.
Он выразил готовность работать вместе с Байденом над достижением консенсуса и ради позитивного развития отношений двух стран.
"Си Цзиньпин выразил готовность работать с президентом Байденом над выстраиванием консенсуса и предпринимать активные шаги, чтобы продвигать отношения Китая и США в позитивном направлении", — говорится в распространенном заявлении ведомства.
"ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕД МИРОМ"
Байден в начале виртуальной встречи с главой КНР Си Цзиньпином напомнил тому об ответственности перед миром и предложил установить "сообразующиеся со здравым смыслом ограничения".
"Нам нужно установить некоторые ограничения, сообразующиеся со здравым смыслом", — цитирует президента США пресс-пул Белого дома в распространенном сообщении.
Байден отметил, что такие нужны "особенно по жизненно важным мировым проблемам, как борьба с изменением климата".
Президент США подчеркнул важность открытого и честного обмена мнениями между лидерами.
"Мы всегда честно и открыто коммуницировали. Никогда не расходились, размышляя о том, что думал другой человек", — сказал он.
"У нас есть ответственность перед миром и перед нашими людьми", — подчеркнул Байден.
Байден начал встречу, напомнив китайскому лидеру, что они "провели ужасно много времени за разговорами". "Наверное, нужно начать формально, хотя мы с тобой никогда не были так уж формальны", — цитирует пресс-пул Байдена.
Другой целью разговора Байден назвал установление простой и прямой конкуренции между странами.
Президент США заявил о намерении обсудить права человека, экономику и открытость Индо-Тихоокеанского региона.
Байден заявил, что рассчитывает увидеться с китайским коллегой лично.
"В следующий раз, я надеюсь, мы сделаем это лицом к лицу, как мы привыкли, когда путешествовали через Китай", — сказал Байден, открывая встречу.
Байден заявил, что рад возможности двух лидеров найти время для разговора.
Президент заявил, что нужна уверенность в невозможности перерастания споров в открытый конфликт двух стран.
"Ответственность лидеров США и КНР в том, чтобы убедиться, что наличие спорных вопросов не приведет к открытому конфликту", — сказал Байден.
"ЭФФЕКТИВНОЕ РЕАГИРОВАНИЕ НА ВЫЗОВЫ"
Си Цзиньпин заявил, что здоровые и устойчивые отношения КНР и США нужны для поддержания стабильной международной обстановки и эффективного реагирования на глобальные вызовы.
"Здоровые и устойчивые отношения Китая и США необходимы для продвижения развития двух стран и обеспечения мирной и стабильной международной обстановки, включая эффективное реагирование на глобальные вызовы, такие как изменение климата и пандемия COVID-19", — сказал он.
Китайский лидер также указал, что, будучи двумя крупнейшими экономиками мира и постоянными членами СБ ООН, Китай и США должны укреплять взаимодействие и сотрудничество, а также общими усилиями продвигать благородное дело мира и развития человечества.
Байден заявил, что США всегда будут настаивать на своих ценностях, правила всеобщие, и страны должны им следовать.
"Мы верим, что все страны должны играть по одним правилам. США всегда будут отстаивать свои интересы и ценности", — заявил он.
Байден объявил, что намерен обсудить сферы, где у США есть беспокойства, — от прав человека до Индо-Тихоокеанского региона.
ОТНОШЕНИЯ ВЕЛИКИХ ДЕРЖАВ
Отношения Китая и США резко ухудшились во время президентства Дональда Трампа, когда США инициировали торговую войну, стали оказывать чрезмерное давление на китайские технологические компании, включая Huawei и ZTE, далее последовали санкции из-за ситуации с правами человека в Тибете и Синьцзяне и усиления контроля материкового Китая над Гонконгом, включая принятие закона о нацбезопасности. США также продолжают обвинять Китай в неспособности сдержать распространение коронавируса и дополнительно накаляют обстановку регулярными контактами с Тайванем.
Пекин на все действия Вашингтона традиционно выражает протест, отвергает обвинения и настоятельно призывает вернуть отношения двух стран в правильное русло. После прихода к власти Байдена никаких признаков потепления в отношениях двух стран не наметилось. Си Цзиньпин по сути был единственным лидером крупной страны, с кем Байден еще не встречался в качестве президента, лидеры лишь дважды общались по телефону.
Последний телефонный разговор Си Цзиньпина и Байдена состоялся 10 сентября, лидеры обсудили вопросы конкуренции между двумя странами и пути предотвращения перерастания ее в конфликт, а также борьбу с изменением климата. МИД КНР назвал разговор лидеров откровенным и всесторонним.
https://1prime.ru/state_regulation/20211116/835224432.html