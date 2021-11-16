МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Безработица в Великобритании в июле-сентябре снизилась до 4,3% с 4,5% в июне-августе, свидетельствуют данные Бюро национальной статистики (ONS) страны. ВВП Великобритании в третьем квартале вырос хуже прогноза

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали снижения показателя до 4,4%.

Годом ранее безработица в стране находилась на уровне 4,8%.

При этом среднее число безработных старше 16 лет в Британии в июле-сентябре составило 1,448 миллиона человек, сократившись на 152 тысячи по сравнению с показателем за июнь-август и на 200 тысяч по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

В то же время среднее количество занятых британцев старше 16 лет в июле-сентябре выросло в годовом выражении на 173 тысяч и составило 32,523 миллиона человек. Доля занятых возрастной группы от 16 до 64 лет составляет 75,4%.

Средняя реальная недельная заработная плата в стране с учетом бонусов выросла на 5,8% в годовом выражении, а без учета — на 4,9%.