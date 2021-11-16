МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Санкционный период в отношении РФ в целом еще не закончен, однако на текущий момент нет оснований говорить о новых ограничениях, заявил глава ВТБ Андрей Костин в интервью телеканалу "Россия 24". Глава ВТБ: банковский сектор сохранит прибыльность в 2022 году

Отвечая на вопрос, может ли повлиять ситуация на белорусско-польской границе на российскую экономику, он сказал: "Граница не между Россией и Польшей, а между суверенным государством Белоруссия и Польшей и другими странами. Поэтому тут, безусловно, никак мы не задействованы".

На границе Белоруссии и Польши последние несколько недель скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов.

"Мы уже сталкивались с тем, что санкции носят всегда необоснованный характер в отношении России, но я, честно говоря, пока не вижу оснований для того, чтобы они были, хотя в целом санкционный, наверное, период еще не закончен. Хотя мы видим какой-то передых, в последнее время не было таких больших санкций системных, даже зависла идея относительно российского долга на вторичном рынке", — добавил он.

В то же время Костин отметил, что рубль сейчас чувствует себя достаточно крепко. В среднем по году банк прогнозирует курс доллара на уровне 73-74 рубля.